Время сажать картошку

«Питерец.ру» сообщает, что предприятия Ленинградской области приступили к посадке картофеля. В 2020 году, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, посевная кампания все равно началась вовремя. Было приготовлено 13,9 т. семенного картофеля. Это на 37% превышает сезонные потребности Ленобласти.

Образовавшиеся излишки будут направлены в другие регионы страны. Предприятия, осуществляющие посадку картошки, снабжены всем необходимым. Материалы и удобрения имеются в нужном количестве.

Ленобласть входит в тройку ведущих регионов в сфере производстве картофеля. Отсюда этот продукт активно поставляется в другие субъекты федерации России. Число таких регионов превышает 30.