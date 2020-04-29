Продолжаем самоизолироваться

«Питерец.ру» отмечает, что действующий в стране режим самоизоляции ожидаемо был продлен. При этом президент выбрал сценарий с продлением до 12 мая. Получается, что самоизоляция продолжится в период майских праздников.

Число людей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти. Эта тенденция характерна практически для всех регионов, в том числе – Петербурга и Ленобласти. Многие жители России испытывают сейчас финансовые сложности. Власти понимают эти моменты, но пока не предпринято реальных шагов, позволяющих помочь гражданам в этот непростой период.

Задачи по сохранению заработной платы, помощи бизнесу и другие решения в этой сфере, которые озвучивает президент, не всегда выполняются. Это связано с тем, что подобные вещи просты на словах, но трудны или практически невозможны в реальности.