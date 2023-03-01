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Питерец.ру » Спорт » В Гатчине открылся новый спортивный зал гимнастики «Олимпиец»

В Гатчине открылся новый спортивный зал гимнастики «Олимпиец»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Ленобласти дал старт работе нового спортивного комплекса со специализированным залом гимнастики «Олимпиец».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Гатчинский район дал старт работе нового физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированным спортивным залом гимнастики «Олимпиец».

Теперь здесь можно не только тренироваться, но и проводить соревнования разного уровня.

«Очень приятно, когда специализированная школа получает спортивный комплекс для занятий. Не так много таких комплексов, которые были бы созданы под отдельные виды спорта. Мы строим много спортивных объектов, но они чаще всего универсальные. А сегодня здесь замечательный ФОК — лучший в Ленинградской области именно для спортивной гимнастики. Надеюсь, достижений будет больше. Желаю вам огромных побед в спорте, учебе и в жизни. В добрый путь!», — сказал глава региона. 

«Несмотря на санкционное давление, за последние месяцы мы не остановили ни одной социальной стройки.  Открытие нового ФОКа ― очередное важное для Ленинградской области и ее столицы, Гатчины, событие ― часть Народной программы партии «Единая Россия». Эта программа выполняется в нашем регионе неукоснительно.  Продолжаем целенаправленно работать над тем, чтобы наша молодёжь больше времени уделяла спорту, а значит, и здоровому образу жизни. Каждый новый спортивный объект в разы увеличивает число людей, готовых приобщиться к спорту», — добавил Александр Дрозденко.

Новый спортивный комплекс создан на базе Гатчинской детско-юношеской спортивной школы №1, которая начала свою работу в 1947 году. Сегодня в ней занимаются более тысячи человек на отделениях спортивной гимнастики, легкой атлетики, спортивной акробатики и вольной борьбы. В этом году отделению спортивной гимнастики исполняется 75 лет. Строительство нового комплекса началось в 2021 году за счет средств федерального, регионального и муниципальных источников в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район
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