16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию

Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Герценовская студентка завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию

В Екатеринбурге завершились всероссийские студенческие соревнования по скалолазанию, где участники из 17 университетов со всей России соревновались в двух дисциплинах на базе Уральского государственного экономического университета: скорости и сложности.

Студентка четвертого курса института физкультуры и спорта Герценовского университета Мария Богданова завоевала бронзовую медаль в «лазании на трудность». Представители девяти регионов страны боролись за победу.

«Было здорово видеть столько мотивированных и сильных скалолазов со всей страны в одном месте. Это побуждает к дальнейшему развитию и продвижению нашего спорта. Соревнования прошли отлично: все по расписанию, хорошие трассы, опытные судьи, доброжелательное общение», — поделилась впечатлениями Мария Богданова.

Герценовский университет, находящийся в ведении Минпросвещения России, традиционно успешно выступает на различных спортивных соревнованиях. В минувшем году студенты вуза участвовали в 130 значимых мероприятиях. В университете 11 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера спорта. В РГПУ им. А. И. Герцена функционирует около полусотни спортивных команд, объединяющих более 1,8 тысячи студентов.

