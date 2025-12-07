Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию

В Екатеринбурге завершились всероссийские студенческие соревнования по скалолазанию, где участники из 17 университетов со всей России соревновались в двух дисциплинах на базе Уральского государственного экономического университета: скорости и сложности.

Студентка четвертого курса института физкультуры и спорта Герценовского университета Мария Богданова завоевала бронзовую медаль в «лазании на трудность». Представители девяти регионов страны боролись за победу.

«Было здорово видеть столько мотивированных и сильных скалолазов со всей страны в одном месте. Это побуждает к дальнейшему развитию и продвижению нашего спорта. Соревнования прошли отлично: все по расписанию, хорошие трассы, опытные судьи, доброжелательное общение», — поделилась впечатлениями Мария Богданова.

Герценовский университет, находящийся в ведении Минпросвещения России, традиционно успешно выступает на различных спортивных соревнованиях. В минувшем году студенты вуза участвовали в 130 значимых мероприятиях. В университете 11 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера спорта. В РГПУ им. А. И. Герцена функционирует около полусотни спортивных команд, объединяющих более 1,8 тысячи студентов.