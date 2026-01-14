СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге, на льду «СКА Арены», состоялась игра между клубами СКА и «Шанхайские Драконы», закончившаяся триумфом гостей со счётом 5:2.

Уже на первых секундах матча, на 17-й секунде первого периода, Марат Хайруллин вывел «Шанхай» вперёд. Однако, на 5-й минуте первого отрезка Кирилл Рассказов сравнял результат. Во втором периоде, в его середине, команды обменялись точными бросками: у «Шанхайских Драконов» отличился Ник Меркли, а в составе СКА шайбу забросил Егор Савиков. Под занавес второго периода, на 17-й минуте, Николай Голдобин вывел гостей вперёд в счёте. В середине заключительной трети матча Сергей Плотников увеличил преимущество СКА, доведя счёт до 4:2. Окончательный результат во встрече установил Брендан Лайпсик, забросив пятую шайбу в ворота хозяев.

Следующий матч в КХЛ СКА проведёт против «Сочи» 16 января в родных стенах Санкт-Петербурга.