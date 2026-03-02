ента новостей

СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0

В Петербурге на льду «Ледового двореца» СКА всухую обыграл «Барыс» со счётом 7:0

В Санкт-Петербурге 2 марта состоялся поединок регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, где команда СКА встретилась с клубом «Барыс» из Астаны. На льду «Ледового дворца» хозяева одержали уверенную победу, обыграв гостей с крупным счетом 7:0. 

Первую шайбу на 10-й минуте матча забросил Михаил Воробьёв, представляющий команду СКА. Вскоре, на 12-й минуте, Сергей Плотников удвоил счет, увеличив преимущество хозяев. В середине второго периода, на 25-й минуте, защитник СКА Егор Савиков отправил третью шайбу в сетку ворот «Барыса». На 33-й минуте Плотников вновь отличился, оформив дубль и укрепив лидерство своей команды.

До конца второго периода «Барыс» пропустил еще одну шайбу: на 37-й минуте Матвей Поляков сделал счет 5:0. В третьем периоде, на 52-й минуте, Сергей Плотников оформил хет-трик, доведя разницу в счете до шести шайб. Окончательный счет матча установил Матвей Короткий на 57-й минуте, забросив седьмую шайбу в ворота соперников. Итоговый результат — 7:0 в пользу СКА.

