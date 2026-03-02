СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0

В Санкт-Петербурге 2 марта состоялся поединок регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, где команда СКА встретилась с клубом «Барыс» из Астаны. На льду «Ледового дворца» хозяева одержали уверенную победу, обыграв гостей с крупным счетом 7:0.

Первую шайбу на 10-й минуте матча забросил Михаил Воробьёв, представляющий команду СКА. Вскоре, на 12-й минуте, Сергей Плотников удвоил счет, увеличив преимущество хозяев. В середине второго периода, на 25-й минуте, защитник СКА Егор Савиков отправил третью шайбу в сетку ворот «Барыса». На 33-й минуте Плотников вновь отличился, оформив дубль и укрепив лидерство своей команды.

До конца второго периода «Барыс» пропустил еще одну шайбу: на 37-й минуте Матвей Поляков сделал счет 5:0. В третьем периоде, на 52-й минуте, Сергей Плотников оформил хет-трик, доведя разницу в счете до шести шайб. Окончательный счет матча установил Матвей Короткий на 57-й минуте, забросив седьмую шайбу в ворота соперников. Итоговый результат — 7:0 в пользу СКА.