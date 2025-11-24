ента новостей

СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
СКА одержал важную победу над ЦСКА на льду «ЦСКА-Арены» со счётом 4:1

В столице завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА. Армейское дерби, прошедшее на льду «ЦСКА-Арены», завершилось уверенной победой петербургского СКА со счётом 4:1. Подопечные Игоря Ларионова увезли из Москвы три очка и вошли в восьмёрку лучших команд Западной конференции.

СКА продемонстрировал организованную, жёсткую и дисциплинированную игру, в то время как ЦСКА показал невыразительный хоккей и потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах.

Первый гол в матче забил Марат Хайруллин на 26-й минуте, выведя СКА вперёд. На 35-й минуте Рокко Гримальди увеличил отрыв, удвоив преимущество гостей. Надежду хозяевам подарил Денис Гурьянов, забросивший шайбу на 55-й минуте. Однако, Хайруллин на 57-й минуте оформил дубль, восстановив разницу в три шайбы. Окончательный счёт установил Брендан Лайпсик, поразив ворота ЦСКА на 59-й минуте.

После победы СКА поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 30 очков и продолжив борьбу за выход в плей-офф.

Все по теме: хоккей, СКА
