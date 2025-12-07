ента новостей

Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4

СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена»

Сегодняшний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским "Амуром" и петербургским СКА, состоявшийся 7 декабря на "Платинум-Арене" в Хабаровске, закончился триумфом хозяев льда в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Игра началась с доминирования СКА, когда на 29-й минуте Джозеф Бландизи открыл счёт. Затем, через две минуты, Матвей Поляков увеличил преимущество гостей. "Амур" переломил ход встречи в третьем периоде: на 49-й минуте Кирилл Слепец сократил разрыв, а Ярослав Лихачёв уже через минуту восстановил равновесие.

На 54-й минуте Кирилл Петьков вывел "Амур" вперёд, но Марат Хайруллин из СКА выравнял счёт на 56-й минуте, отправив матч в овертайм. Дополнительное время прошло без результата, и судьбу матча решили в серии буллитов, где "Амур" оказался мощнее.

Теперь команда СКА 16 декабря будет принимать "Шанхайских Драконов" на своей арене.

Все по теме: хоккей, СКА
