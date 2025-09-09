ента новостей

В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»

Опубликовал: Вадик Котов
Telegram
В Санкт-Петербурге завершился традиционный предсезонный турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»

В Петербурге прошел волнующий предолимпийский турнир по волейболу - «Мемориал Платонова».

В захватывающем финале петербургский "Зенит", с невероятным усилием, со счётом 3:1 одержал победу над отважным "Ярославичем" из Ярославля. Сколько страсти и надежд было вложено в эту игру!

Сердцем матча стал восхитительный диагональный "сине-бело-голубых" Владислав Бабкевич, чьи 27 очков вызвали настоящий восторг. Приз лучшему связующему по праву достался Игорю Тисевичу, а MVP турнира, с гордостью, стал доигровщик Станислав Динейкин. Их игра заставила наши сердца биться чаще!

И вот, волейбольный "Зенит" триумфально начинает сезон с трофея, в шестой раз покоряя этот турнир и возвращая себе звание чемпиона после долгой, томительной трехлетней паузы. Это победа, наполненная гордостью и надеждой на будущее!

