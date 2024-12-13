Волейбольный «Зенит» из Петербурга выиграл шестой матч подряд в Суперлиге чемпионата России

В последнем матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд (Суперлига) петербургский клуб «Зенит» уверенно одержал победу над оренбургским «Оренбуржьем». Игра состоялась на площадке Академии волейбола Платонова и завершилась с разгромным счётом 3:0. В ходе матча сине-бело-голубые продемонстрировали отличную командную игру, выиграв все три партии с результатами 25:17, 25:16 и 25:17.

Одним из ключевых игроков встречи стал диагональный Виктор Полетаев, который проявил выдающиеся навыки и стал самым результативным игроком матча, набрав внушительные 19 очков. Его игра была отмечена не только мощными атаками, но и умелыми действиями в защите, что позволило команде контролировать ход встречи. Полетаев, безусловно, стал одним из главных факторов успеха «Зенита» в этом поединке.

На данный момент петербургский клуб занимает шестое место в таблице Суперлиги, имея в активе 30 очков. Это довольно неплохой результат, но команда стремится улучшить свои позиции и продолжает бороться за высокие места в турнире. В следующем туре «Зенит» встретится с клубом «Факел Ямал» из Новой Уренгоя. Эта игра пройдет 15 декабря в той же Академии волейбола Платонова, по адресу: улица Вязовая, 10. Начало матча запланировано на 17:00, и болельщики уже с нетерпением ждут этого противостояния.