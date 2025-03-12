Петербургский волейбольный «Зенит» начал плей-офф Суперлиги с победы в Нижнем Новгороде над АСК со счётом 3–0

Вот и начался плей-офф мужской волейбольной Суперлиги: первым соперником петербургского «Зенита» стал нижегородский АСК. «Питерец.ру» понимает, сколь велика разница команд в классе и глубине состава: достаточно назвать имя Жени Гребенникова – двукратного олимпийского чемпиона!

В стартовом составе «сине-бело-голубых» не оказалось Ивана Яковлева, но не зря же усиливали блок приглашением Дениса Черейского. Стартовая партия протекала в упорной борьбе, но в концовке фавориту матча помогла подача. Сначала этот элемент удался зенитовскому кубинцу Марлону Янту (на фото), затем гостям помогла силовая подача Игоря Тисевича. Итог стартовой партии – 25:23 в пользу команды Владимира Алекно.

Нижегородцы продолжили сопротивляться петербургскому клубу и во втором сете: здесь на подаче отличился уже Егор Клюка. Волейболисты «Зенита» перестали промахиваться в атаке, и вторая партия завершилась со счётом 25:19 – уже 2–0 по сетам в пользу «Зенита». А вот третья партия протекала под диктовку «Зенита»: счёт 13:9 трансформировался в 17:10, а завершилось всё с разницей в 12 очков. Индивидуальной результативностью отличился Владислав Бабкевич (16 очков).

Ждём ответного матча, который состоится в субботу в Академии Платонова.