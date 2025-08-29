В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»

В Северной столице завершился турнир "Мемориал В.Л. Корчного", являвшийся этапом Кубка России по шахматам среди мужчин.

В шахматном соревновании приняли участие 233 спортсмена, представлявшие девять иностранных государств и 53 субъекта Российской Федерации.

По результатам девяти туров напряжённой борьбы, звание победителя завоевал международный мастер Кирилл Шубин, представляющий Санкт-Петербург, набравший 7,5 очков.

Гроссмейстер из Москвы, Владимир Захарцов, занял второе место, уступив лидеру лишь по дополнительным критериям.

Третьим призёром стал московский мастер FIDE, Александр Усов, с результатом 7 очков из 9 возможных.

Данный турнир является ключевым событием ежегодного фестиваля "Петербургское лето".

В рамках этого фестиваля также был проведён детский шахматный турнир, собравший 423 юных участника со всей России.

Организатором фестиваля выступила Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.