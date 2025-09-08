«Динамо» в домашнем матче уступило одноклубникам из Брянска — 1:2

Игра против брянского коллектива была крайне важна для петербургской команды по ряду обстоятельств. Прежде всего, именно во встрече с этой командой из Брянской области петербуржцы потерпели свое единственное поражение в первом круге соревнований. Кроме того, Александр Фомичёв, нынешний главный тренер петербургского «Динамо», ранее долгое время выступал за брянский клуб. Болельщики, прибывшие из Брянска, оказали тёплый приём тренеру «Динамо», несколько раз громко проскандировав его имя.

С самого начала встречи инициативу захватили гости, открыв счёт уже на третьей минуте. Артём Медведев воспользовался ошибкой Ризвана Умарова и выполнил передачу вдоль штрафной площади, где Дмитрий Пикатов уверенно переиграл вратаря хозяев. На 60-й минуте Денис Головко упрочил преимущество гостей, а окончательный результат установил Максим Полковников, реализовав навес Александра Масалова со штрафного удара на 93-й минуте матча.

Финальный результат – 1:2. Команда под руководством Андрея Канчельскиса увезла три очка из Санкт-Петербурга, усложнив задачу хозяевам по выходу во Вторую лигу Б. Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях в Обнинске против местного «Кванта». Информация о дате и времени матча будет объявлена в ближайшее время.