Питерец.ру » Спорт » «Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку

«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На дубли Умарова и Есина хозяева ответили голами Ходеева и Ладина — 2:4. 

Первый тайм матча с «Арсеналом-2» прошёл под диктовку гостей. Петербуржцы открыли счёт на 23-й минуте, когда Ризван Умаров роскошным ударом с лёта поразил ворота Егора Сидорова. Хозяева отыгрались практически моментально, прошло лишь три минуты перед тем, как Павел Ходеев сравнял счёт. Но «Динамо» не успокоилось, и под занавес первого тайма Владимир Есин вновь вывел петербуржцев вперёд. Во втором тайме в составе динамовцев вновь отличились Умаров и Есин. Дублёры «Арсенала», как и в первые сорок пять минут, ответили одним мячом на сей раз в исполнении Григория Ладина.

После 21-го тура LEON-Второй Лиги Б «Динамо» набирает 43 очка и возвращает себе лидерство в турнирной таблице. Следующую игру команда Александра Фомичёва проведёт в субботу, 6 сентября, против «Динамо» из Брянска. Матч пройдёт на «Нова Арене» и начнётся в 15:00.

Все по теме: футбол
