Футбольный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга сыграл вничью со столичным «Динамо–2», счёт – 2:2, голы забили Никита Танков и Дмитрий Шилов

Петербургские динамовцы явно рассчитывали на победу в матче с динамовским дублем в первенстве третьего по статусу футбольного дивизиона России. Причина проста – дублёры обычно лишены турнирной мотивации. В то же время «Зенит–2» играет во второй лиге так, что Дмитрию Комбарову и всем футболистам петербургской «Звезды» приходится завидовать второму составу «сине-бело-голубых».

В матче 6-го тура петербургское «Динамо» встречалось с дублёрами «Динамо» московского и сыграло вничью со счётом 2:2. Первый в этом матче гол – явно на совести петербургского вратаря Мешалкина: Егор Смелов поразил ворота с довольно острого угла. Справедливости ради нужно заметить, что Мешалкин мог ожидать от 52-го номера скорее прострела вдоль ворот, чем коварного удара.

Никита Танков сравнял счёт на 24-й минуте в результате успешного флангового прорыва и паса в штрафную москвичей. Был в этой игре и «гол в раздевалку»: Дмитрий Шилов на 43-й минуте исполнил штрафной и заставил ошибиться столичного голкипера. Но вело в счёте петербургское «Динамо» не долго: в дебюте второго тайма защита команды Дмитрия Белорукова (на фото) оказалась бессильна против удачного наскока соперника – 2:2 после точного удара Егора Назаренко.