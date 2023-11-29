Молодёжное хоккейное «Динамо» из Санкт-Петербурга крупно проиграло клубу «Красная Армия» в матче чемпионата МХЛ – 2:5

«Питерец.ру» знает о том, что два петербургских клуба в первенстве МХЛ – «СКА-1946» и МХК «Динамо» (СПб) – поочерёдно встречались с московской «Красной Армией». Предыдущий матч между молодыми динамовцами и «красноармейцами» состоялся в феврале в столице: тогда московский клуб выиграл с «футбольным» счётом 1:0 («сухарь» оформил Дмитрий Гамзин).

На этот раз поединок получился значительно более результативным, однако результат не изменился – вновь победила «Красная Армия». К 48-й минуте исход матча сомнений не вызывал: «красноармейцы» вели с перевесом в пять шайб. Две из них забросил в ворота вратаря петербургского клуба Александра Платунова Егор Соловьёв, который в послематчевом комментарии отметил сплочённость «Красной Армии» в этой игре.

Динамовцы впервые забили в этой игре только при счёте 0:5, и то – в формате «5Х3». Реализовать это огромное по хоккейным меркам численное преимущество удалось на 52-й минуте Ренату Хузину с передачи Даниила Прохорова. Итоговые 2:5 установил точный бросок 19-летнего динамовского гренадера Руслана Гимбатова: ассистентами у этого форварда ростом 193 см выступили Леонид Бойков и Максим Гусев.

МХК «Динамо» за 27 матчей сезона – 2023/2024 удалось набрать 32 очка.