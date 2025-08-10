ента новостей

РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»

Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ria.ru
Стоило Станиславу Черчесову возглавить «Ахмат», и грозненский клуб сразу же победил «Зенит».

«Зенит» изрядно разочаровал «сине-бело-голубую» торсиду, проиграв в Грозном «Ахмату» со счётом 0:1. Три поражения грозненского клуба на старте чемпионата привели к перестановкам на тренерском мостике: «Ахмат» возглавил Станислав Черчесов. И сразу дал результат: субботним вечером «Ахмат» в матче 4-го тура первенства РПЛ не позволил забить «Зениту».

«Питерец.ру» не сомневается, что букмекеры изрядно обогатились на неожиданном исходе игры на «Ахмат Арене», ведь «Зенит» ещё и не забил. Строго говоря, петербуржцы сумели забить, но – в свои ворота. На исходе получаса игры Ванья Дркушич неудачно сыграл в единоборстве с Садулаевым и удивил Евгения Латышонка автоголом. Во втором тайме отличный удар по воротам «Ахмата» нанёс головой Матео Кассьерра, но взлетевший над газоном Георгий Шелия ликвидировал угрозу. А следующий соперник «Зенита» – «Спартак» (этот матч состоится 16 августа в Москве).

Спартаковцы в этом туре встречались с «Локомотивом» и проиграли команде Михаила Галактионова со счётом 2:4. Хет-трик в составе железнодорожников сделал Алексей Батраков, забивший в чемпионате уже 6 мячей. Над главным тренером «красно-белых» Деяном Станковичем навис дамоклов меч увольнения из-за плохого старта.

