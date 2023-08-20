Вендел оказался очень нужен «Зениту»: именно дубль бразильца помог команде Семака победить «Спартак» со счётом 3:1 в 5-м туре Российской Премьер-Лиги

После далеко не блестящего старта «Зенит» начинает выправлять своё турнирное положение: «Питерец.ру» предполагает, что дружину Сергея Семака устроит в сезоне РПЛ – 2023/2024 только первое место. Да ещё и Кубок России можно для разнообразия выиграть. А в 5-м туре задача была предельно ясна – победить слегка забуксовавший после фиаско в Екатеринбурге «Спартак» Гильермо Абаскаля.

Счёт в первом тайме открыл Вендел, хотя не обошлось без «помощи» от Георгия Джикия: во всех протоколах пока именно зенитовский бразилец значится автором первого мяча в этой встрече. В перерыве Абаскаль произвёл двойную замену: Бонгонда и Умяров – вместо Игнатова и Медины.

На 73-й минуте «Зенит» провёл образцовую комбинацию: Вендел резко ускорился и точным ударом поразил ворота Свинова – так счёт стал 0:2. Но вскоре главный арбитр Сергей Карасёв вернул в матч интригу, назначив пенальти после игры рукой Вильмара Барриоса в собственной штрафной. При этом колумбиец вовсе не выбивал рукой мяч из пустых: Барриос просто попал рукой по мячу в борьбе с габаритным Александром Соболевым. Именно Соболев переиграл вратаря «Зенита» Кержакова с «точки». Ничьей «Спартак» не добился: Кассьерра сделал счёт 3:1 в компенсированное время.