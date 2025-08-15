Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой

Представляющая Воронежскую область шахматистка Анна Журова на мажорной ноте завершила турнир в Уфе, победив белыми многоопытную Марину Корневу из Москвы. Именно Журова и стала победительницей уфимского турнира, набрав впечатляющие 7,5 очков из 9. «Питерец.ру» обратил внимание, что по ходу турнира Журова победила всех трёх участниц из города на Неве – Ульяну Дудкину в 4-м туре, Татьяну Гетьман в 5-м и Алёну Гармаш в 8-м. Победа чёрными над Гармаш предопределила лидерство Журовой перед заключительным туром, а победа над Корневой стала эффектной точкой.

Лучшей из трёх петербурженок (Мария Якимова выбыла после 4-го тура) стала Гармаш, в 9-м туре сыгравшая чёрными вничью с Екатериной Гольцевой из Нижегородской области – победительницей уфимского этапа Кубка России в 2023 году. Гармаш, Гольцева и пробившаяся в этом году в Суперфинал чемпионата России Маргарита Потапова набрали по 6,5 очков. Дополнительный коэффициент отдал второе место Потаповой, третье – Гармаш, а Гольцева стала четвёртой.

Гетьман и ещё три участницы турнира набрали по 6 очков, коэффициент позволил победительнице женского «Moscow Open» (главным призом был «Москвич»!) занять итоговое 6-е место. Дудкина замкнула первую десятку.