Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА

СКА объявил о заключении контрактов с двумя иностранными хоккеистами – 31-летним канадским нападающим Джозефом Бландизи и 32-летним американским центрфорвардом Рокко Гримальди. «Питерец.ру» ознакомился с представлением новичков на сайте СКА: за Бландизи говорит его хорошая результативность в АХЛ (321 очко за 448 игр) и более сотни матчей в НХЛ. В своё время клуб «Колорадо Эвеланш» выбрал Бландизи под 162-м номером на драфте, поэтому не стоит удивляться тому, что этот хоккеист не закрепился в заокеанской лиге.

Гримальди примечателен не только своей статистикой, но и ростом: СМИ уже раструбили, что этот новобранец СКА может стать самым низкорослым игроком в КХЛ. Рост Гримальди – 168 см, а у перешедшего в это межсезонье из магнитогорского «Металлурга» в «Адмирал» Игоря Гераськина – 170 см. Гримальди котировался на драфте значительно выше, чем Бландизи: «Флорида Пантерз» выбрали американца под 33-м номером. Всего в НХЛ Гримальди сыграл более 200 матчей (кроме «Флориды» поиграл в «Колорадо» и «Нэшвилле»). В АХЛ Гримальди показал отличные цифры – 428 очков за 499 игр.

В составе сборной США Гримальди блеснул на мировом первенстве 2023 года. Тогда на хоккейном «Мундиале» Гримальди набрал 14 (7+7) очков.