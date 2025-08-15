ента новостей

Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА

Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
theahl.com
Два новых заокеанских легионера пополнили состав петербургского СКА.

СКА объявил о заключении контрактов с двумя иностранными хоккеистами – 31-летним канадским нападающим Джозефом Бландизи и 32-летним американским центрфорвардом Рокко Гримальди. «Питерец.ру» ознакомился с представлением новичков на сайте СКА: за Бландизи говорит его хорошая результативность в АХЛ (321 очко за 448 игр) и более сотни матчей в НХЛ. В своё время клуб «Колорадо Эвеланш» выбрал Бландизи под 162-м номером на драфте, поэтому не стоит удивляться тому, что этот хоккеист не закрепился в заокеанской лиге.

Гримальди примечателен не только своей статистикой, но и ростом: СМИ уже раструбили, что этот новобранец СКА может стать самым низкорослым игроком в КХЛ. Рост Гримальди – 168 см, а у перешедшего в это межсезонье из магнитогорского «Металлурга» в «Адмирал» Игоря Гераськина – 170 см. Гримальди котировался на драфте значительно выше, чем Бландизи: «Флорида Пантерз» выбрали американца под 33-м номером. Всего в НХЛ Гримальди сыграл более 200 матчей (кроме «Флориды» поиграл в «Колорадо» и «Нэшвилле»). В АХЛ Гримальди показал отличные цифры – 428 очков за 499 игр.

В составе сборной США Гримальди блеснул на мировом первенстве 2023 года. Тогда на хоккейном «Мундиале» Гримальди набрал 14 (7+7) очков.

