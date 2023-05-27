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Питерец.ру » Спорт » Канада и Германия сыграют в финале ЧМ – 2023, Доминик Кахун набрал сегодня 3 очка

Канада и Германия сыграют в финале ЧМ – 2023, Доминик Кахун набрал сегодня 3 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.iihf.com
70 лет сборная Германии не получала медалей на хоккейном ЧМ!

Первый полуфинал мирового хоккейного первенства проходил в Тампере, и канадцы дважды уступали сборной Латвии после точных бросков Лочмелиса в первом периоде и Балцерса – во втором. Но Джек Куинн уже на старте третьей двадцатиминутки сделал счёт 2:2, после чего игра пошла под диктовку «Кленовых Листьев». Фантилли на 49-й минуте поразил ворота Силовса, а итоговый результат установил гол Лотона в пустые ворота прибалтов – 4:2 и Канада вышла в финал.

Второй полуфинал прошёл в более интересной борьбе и принёс сенсацию. «Питерец.ру» ожидал увидеть если не в финале, то полуфинале ЧМ – 2023 швейцарцев, но их выбила сборная Германии. Удалось немцам справиться и со сборной США – победа в овертайме 4:3 и выйти в исторический для этой европейской команды финал. Ранее Германия играла получала серебряные медали хоккейного чемпионата мира в 1953 году, причём доиграли тот турнир только три команды.

Очень результативным стал стартовый период матча США – Германия. Уже на 4-й минуте американцы вели 2:0, отличились Так и Гримальди. Но команда Харольда Крайса не стушевалась и ещё до первого перерыва немцы сравняли счёт. После третьей американской шайбы Германия отыгралась на 59-й минуте и победила в овертайме – 4:3.

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