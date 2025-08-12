Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев

Ничьи на первых четырёх досках (именно там сражались лидеры турнира «Qounaev Cup») привели к тому, что первое место досталось индийскому гроссмейстеру Адитье Митталу, набравшему 6,5 очков. Стартовавший с ничьей с Даниялом Сапеновым представитель родины шахмат затем одержал три победы подряд (в том числе – над Максимом Царуком), а в 7-м туре выиграл у грозы петербургских шахматистов Сапармурата Атабаева из Туркменистана.

Те же 6,5 очков набрал Алексей Гребнев, не сумевший белыми победить Панаяппана Сетурамана из Индии. Коэффициент отдал первый приз Митталу, а выигравший совсем недавно «Oskemen Open» в Усть-Каменогорске Гребнев стал в Алматы вторым. «Питерец.ру» обратил внимание, что после «Qounaev Cup» рейтинг ФИДЕ Гребнева должен перевалить за психологически важную отметку 2600, и тольяттинец догонит по этому показателю Максима Матлакова.

Флагман петербургских шахмат Матлаков после двух побед подряд в 7-м и 8-м турах (над Эрдэмом Хубукшановым и Рамазаном Жалмахановым) завершил турнир ничьей белыми с рейтинг-фаворитом «Qounaev Cup» Амином Бассемом из Египта. Итоговое седьмое место Матлакова можно признать нормальным результатом, хотя проигрыш Атабаеву в 6-м туре вряд ли входил в планы петербуржца.