Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка

Фиаско Максима Матлакова в 6-м туре продолжающегося в Казахстане турнира «Qounaev Cup», когда петербуржец проиграл Сапармурату Атабаеву из Туркменистана, ничему не научило ещё одного шахматиста из города на Неве. «Питерец.ру» имеет в виду Алексея Гоганова, который сегодня проиграл Атабаеву чёрными и теперь обитает на 23-м месте турнирной таблицы. Даже победа в заключительном туре над соперником из Монголии вряд ли позволит Гоганову занять высокое место из-за слишком плохого дополнительного коэффициента.

Матлаков в 8-м туре выиграл белым цветом у «хозяина поля» Рамазана Жалмаханова и набрал 5,5 очков. Столько же – ещё у четырёх участников «Qounaev Cup», расположившихся на местах с 3-го по 7-е. Матлаков по коэффициенту занимает промежуточное пятое место, а в последнему туре ему предстоит играть белыми с рейтинг-фаворитом турнира – Амином Бассемом из Египта, который в этом туре сыграл вничью с Арамом Акопяном (Армения).

Во главе таблицы – двоевластие: по 6 очков набрали Адитья Миттал из Индии и гроссмейстер из Самарской области Алексей Гребнев. Последний завершит турнир партией с Панаяппаном Сетураманом (Индия), при этом белый цвет будет у Гребнева. А Миттал чёрными сразится с Акопяном.



