22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
orient.tm
На фото – гроза петербургских шахматистов на турнире в Алматы Сапармурат Атабаев из Туркменистана.

Фиаско Максима Матлакова в 6-м туре продолжающегося в Казахстане турнира «Qounaev Cup», когда петербуржец проиграл Сапармурату Атабаеву из Туркменистана, ничему не научило ещё одного шахматиста из города на Неве. «Питерец.ру» имеет в виду Алексея Гоганова, который сегодня проиграл Атабаеву чёрными и теперь обитает на 23-м месте турнирной таблицы. Даже победа в заключительном туре над соперником из Монголии вряд ли позволит Гоганову занять высокое место из-за слишком плохого дополнительного коэффициента.

Матлаков в 8-м туре выиграл белым цветом у «хозяина поля» Рамазана Жалмаханова и набрал 5,5 очков. Столько же – ещё у четырёх участников «Qounaev Cup», расположившихся на местах с 3-го по 7-е. Матлаков по коэффициенту занимает промежуточное пятое место, а в последнему туре ему предстоит играть белыми с рейтинг-фаворитом турнира – Амином Бассемом из Египта, который в этом туре сыграл вничью с Арамом Акопяном (Армения).

Во главе таблицы – двоевластие: по 6 очков набрали Адитья Миттал из Индии и гроссмейстер из Самарской области Алексей Гребнев. Последний завершит турнир партией с Панаяппаном Сетураманом (Индия), при этом белый цвет будет у Гребнева. А Миттал чёрными сразится с Акопяном.


