СКА в овертайме проиграл московскому «Динамо» четвёртый матч серии плей-офф: теперь права на ошибку нет.

Вот и состоялся важнейший для исхода серии 1/8 финала Кубка Гагарина – 2024 матч, в котором СКА в упорнейшей борьбе уступил столичным динамовцам после точного броска Макса Комтуа на 93-й минуте игрового времени. Уже на 1-й минуте удаление схлопотал Сикьюра, и вскоре Иван Демидов открыл счёт в большинстве с передачи Евгения Кузнецова. Ответный удар гости нанесли во второй половине стартовой двадцатиминутки, когда оборона СКА трижды капитулировала. Кудрявцев, Пакетт и Сергеев поочерёдно огорчили Егора Заврагина, и после первого перерыва в воротах невских армейцев появился Артемий Плешков.

Во втором периоде шайб заброшено не было, а концовка основного времени получилась по-настоящему сумасшедшей. «Питерец.ру» отмечает волевые качества игроков СКА, сумевших отыграть две шайбы и добиться овертайма (по правилам плей-офф КХЛ дополнительное время играется до первого гола, без буллитов). Дважды не повезло Марату Хайруллину: сначала буллит не реализовал, затем забросил, но арбитры усмотрели нарушение правил.

Вряд ли стоит упрекать петербургский клуб в этом поражении: в этой игре было всё – борьба, драматургия, полтора часа чистого игрового времени. Пятый матч серии состоится в Москве 4 апреля.