Бессилие атаки «СКА-Невы» в матче регулярного первенства ВХЛ с новокузнецким «Металлургом» – 0:3 в «Хоккейном городе»

О поражении «СКА-Невы» в овертайме от «Челмета» со счётом 1:2 «Питерец.ру» сообщал ранее, но календарь регулярного сезона ВХЛ насыщенный. После матча с челябинцами команда Николая Воеводина одержала две победы подряд – над «Южным Уралом» (3:2) и «Магниткой» (2:0). Затем последовали два поражения – от «Динамо-Алтая» (1:2) и новокузнецкого «Металлурга».

В игре с «Кузней» невчанам не удалось даже забить: предыдущий подобный прецедент был зафиксирован в матче «СКА-Невы» с «Челметом» (0:2). Самым ярким событием стартового периода матча с «Металлургом» стал назначенный в ворота Станислава Бережного буллит. Голкипер «СКА-Невы» выиграл дуэль у Дмитрия Соколова, и на первый перерыв команды отправились при нулях на табло «Хоккейного города».