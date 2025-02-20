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Питерец.ру » Спорт » Бессилие атаки «СКА-Невы» в матче регулярного первенства ВХЛ с новокузнецким «Металлургом» – 0:3 в «Хоккейном городе»

Бессилие атаки «СКА-Невы» в матче регулярного первенства ВХЛ с новокузнецким «Металлургом» – 0:3 в «Хоккейном городе»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
0:3 во втором периоде предрешили поражение невчан от «Кузни».

О поражении «СКА-Невы» в овертайме от «Челмета» со счётом 1:2 «Питерец.ру» сообщал ранее, но календарь регулярного сезона ВХЛ насыщенный. После матча с челябинцами команда Николая Воеводина одержала две победы подряд – над «Южным Уралом» (3:2) и «Магниткой» (2:0). Затем последовали два поражения – от «Динамо-Алтая» (1:2) и новокузнецкого «Металлурга».

В игре с «Кузней» невчанам не удалось даже забить: предыдущий подобный прецедент был зафиксирован в матче «СКА-Невы» с «Челметом» (0:2). Самым ярким событием стартового периода матча с «Металлургом» стал назначенный в ворота Станислава Бережного буллит. Голкипер «СКА-Невы» выиграл дуэль у Дмитрия Соколова, и на первый перерыв команды отправились при нулях на табло «Хоккейного города».

А вот второй период стал бенефисом новокузнецкой атаки – 3:0 и весомая заявка гостей на общую победу (шайбы в составе «Металлурга» забросили Егор Сердюк, Денис Вихарев и реабилитировавшийся за нереализованный буллит Соколов). Поражение со счётом 0:3 – и набравшая 64 очка за 54 игры «СКА-Нева» делит с московской «Звездой» 14–15 места. Подобное положение в турнирной таблице может обеспечить невчанам увлекательную борьбу за попадание в плей-офф, поскольку конкурентов хватает.

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