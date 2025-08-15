Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра

"Лебединое озеро", олицетворяющее душу русского балета, снискало всемирную славу и признание. Образ белого лебедя прочно ассоциируется с русским балетным искусством на протяжении многих лет. Хореографическая интерпретация Мариуса Петипа и Льва Иванова по праву считается выдающимся произведением русского классического балета.

Сюжетная канва спектакля раскрывает тему любви, омраченной проклятием, затрагивая вечные ценности и идеалы, близкие каждому зрителю. Стремление к жизни, вера в счастье и прославление красоты являются ключевыми мотивами постановки. В центре повествования – принцесса Одетта, принц Зигфрид, охваченный любовным чувством, и злой волшебник Ротбарт. Чарующая атмосфера волшебства сопровождает зрителя на протяжении всего представления.

Постановка осуществляется Санкт-Петербургским театром балета им. П.И. Чайковского под художественным руководством Елизаветы Меньшиковой. Музыкальное сопровождение обеспечивает Балтийский малый симфонический оркестр.

Начало спектакля в 19:00.