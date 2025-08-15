ента новостей

09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра

Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
4 сентября “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

"Лебединое озеро", олицетворяющее душу русского балета, снискало всемирную славу и признание. Образ белого лебедя прочно ассоциируется с русским балетным искусством на протяжении многих лет. Хореографическая интерпретация Мариуса Петипа и Льва Иванова по праву считается выдающимся произведением русского классического балета.

Сюжетная канва спектакля раскрывает тему любви, омраченной проклятием, затрагивая вечные ценности и идеалы, близкие каждому зрителю. Стремление к жизни, вера в счастье и прославление красоты являются ключевыми мотивами постановки. В центре повествования – принцесса Одетта, принц Зигфрид, охваченный любовным чувством, и злой волшебник Ротбарт. Чарующая атмосфера волшебства сопровождает зрителя на протяжении всего представления.

Постановка осуществляется Санкт-Петербургским театром балета им. П.И. Чайковского под художественным руководством Елизаветы Меньшиковой. Музыкальное сопровождение обеспечивает Балтийский малый симфонический оркестр.

Начало спектакля в 19:00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-03-2025, 12:09
Балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
28-04-2025, 13:38
1 и 4 мая балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
9-07-2025, 19:24
На сцене Эрмитажного театра состоится показ балета «Лебединое озеро»
6-11-2018, 14:53
Балет «Лебединое озеро»
5-04-2017, 10:41
Фестиваль балета в Мариинском
22-12-2015, 18:47
Мировая премьера балета «Маша и Щелкунчик»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
Сегодня, 08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
Наверх