В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая

В связи с проведением дорожных работ на Невском проспекте, с 17 августа туристический трамвай временно изменит схему движения.

Начальная и конечная точки маршрута останутся прежними. Пассажиры смогут сесть в трамвай по адресу: Большая Посадская улица, дом 24/2 (угол с улицей Чапаева). Высадка пассажиров будет производиться на остановочном пункте "Трамвайный парк №3", расположенном по тому же адресу.

Актуальный маршрут туристического трамвая с 17 августа будет следующим:

Большая Посадская улица, дом 24/2 (посадка у пересечения с улицей Чапаева) – Сампсониевский мост – Боткинская улица – улица Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный проспект – Инженерная улица – Садовая улица – набережная Лебяжьей канавки – Троицкий мост – улица Куйбышева – Остановка "ОСП Трамвайный парк № 3" (высадка).

Отправление трамвая осуществляется в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.