Питерец.ру » Происшествия » Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Свердловской области, подозреваемого в хищении 3 миллионов рублей у пенсионерки с улицы Сикейроса

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга 11 августа обратилась 86-летняя пенсионерка, проживающая в доме номер 12 по улице Сикейроса, с заявлением о краже у нее крупной суммы денег.

Согласно показаниям потерпевшей, 9 августа неизвестный злоумышленник, находясь в подъезде ее дома, обманным путем, под предлогом обязательного декларирования денежных средств, уговорил её передать ему все свои накопления, которые составляли 3 миллиона рублей.

На основании данного факта было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей содеянное как мошенничество в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, 13 августа в 21:00 возле дома номер 1 по улице Бахчиванжи в Екатеринбурге был задержан 18-летний житель Свердловской области, подозреваемый в совершении указанного преступления.

14 августа в отношении задержанного была применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

