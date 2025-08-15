ента новостей

12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские расследуют мошенничество в отношении 97-летней петербурженки с Будапештской улицы

14 августа в отделение полиции Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 97-летней гражданки, проживающей в доме номер 114 на Будапештской улице.

По словам заявительницы, накануне, 13 августа, около 17:00, ей поступил телефонный звонок от неизвестного лица. Звонивший убедил пожилую женщину в необходимости защиты ее денежных средств от злоумышленников и склонил к передаче наличных курьеру. Встреча с курьером состоялась в подъезде дома, где потерпевшая передала ему 401 000 рублей.

В связи с произошедшим инцидентом, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
6-08-2025, 12:39
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
27-05-2025, 11:01
Пенсионерка с Литейного проспекта отдала мошенникам более 32 млн рублей
29-05-2025, 12:48
В Невском районе пенсионер отдал мошенникам более 43 млн рублей
6-08-2025, 13:17
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
9-08-2025, 14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
Сегодня, 11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
Сегодня, 11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Сегодня, 08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
Наверх