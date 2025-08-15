Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей

14 августа в отделение полиции Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 97-летней гражданки, проживающей в доме номер 114 на Будапештской улице.

По словам заявительницы, накануне, 13 августа, около 17:00, ей поступил телефонный звонок от неизвестного лица. Звонивший убедил пожилую женщину в необходимости защиты ее денежных средств от злоумышленников и склонил к передаче наличных курьеру. Встреча с курьером состоялась в подъезде дома, где потерпевшая передала ему 401 000 рублей.

В связи с произошедшим инцидентом, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.