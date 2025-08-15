В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы

10 августа в правоохранительные органы Калининского района обратилась 90-летняя жительница дома №9 по Тимуровской улице с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. По словам потерпевшей, она, введенная в заблуждение злоумышленниками, действующими по телефону, передала неизвестному курьеру денежные средства в размере 800 000 рублей.

Пожилая женщина пояснила сотрудникам полиции, что стала жертвой распространенной мошеннической схемы, известной как «Ваш родственник попал в ДТП». Под предлогом освобождения ее дочери от уголовной ответственности, она передала указанную сумму лицу, представившемуся курьером.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

14 августа, в 14:00, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в квартире дома №40, корпус 1, расположенного на Дубковском шоссе в Сестрорецке, был задержан 18-летний молодой человек, не имеющий постоянного места работы, подозреваемый в соучастии в указанном преступлении.

В отношении задержанного применена мера пресечения в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.