В Колпино задержали магазинного дебошира

Вечером 12 августа, в 21:15, во время обхода территории, сотрудники Росгвардии задержали мужчину 29 лет в магазине, расположенном на улице Ижорского Батальона, дом 13, в городе Колпино. Указанный гражданин подозревается в совершении хулиганских действий.

Задержанный был препровожден в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что он, находясь в помещении торгового зала, совершил акт хулиганства, распылив содержимое аэрозольного баллончика в лицо женщине-администратору 46 лет и её знакомому мужчине 43 лет.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей подобные действия как хулиганство. В качестве вещественного доказательства с места происшествия был изъят аэрозольный баллончик.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.