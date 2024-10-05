ВХЛ: «СКА-Нева» одержала вторую подряд победу в овертайме с одинаковым счётом 3:2, на этот раз – в Новокузнецке над «Металлургом»

Продолжается выездное турне петербургской «СКА-Невы» в регулярном чемпионате ВХЛ – 2024/2025. После не совсем удачного визита в Заполярье и трудной победы в Красноярске очередной календарный матч команда Николая Воеводина проводила в Новокузнецке с хорошо известным любителям хоккея «Металлургом». «Питерец.ру» надеется, что «Кузня» со временем вернётся в КХЛ, поскольку это команда с серьёзными традициями, в которой начинали свою славную карьеры такие звёзды, как Сергей Бобровский и Кирилл Капризов.

Заполненный наполовину стадион имени Олега Короленко увидел первую шайбу в воротах Никиты Подлягина на 9-й минуте. Многоопытный защитник «Металлурга» Сергей Терещенко открыл счёт с передач Максима Казакова и Егора Сердюка. А во втором периоде хозяева льда удвоили своё преимущество, когда Андрей Кузнецов реализовал большинство: одним из ассистентов снова выступил Сердюк.

Всё перевернулось в третьей двадцатиминутке, в которой «СКА-Нева» сначала сократила отставание силами Альберта Конозова, а на 50-й минуте Владимир Барабанова сделал счёт 2:2. Командам пришлось играть овертайм, который завершился точным броском Даниила Лазутина, которому помогли поставить победную точку Егор Шеховцов и Владислав Романов.



