Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей

0
Жители Северной столицы, уклоняющиеся от уплаты алиментов, задолжали в общей сложности около миллиарда рублей

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице общая сумма задолженности по алиментам достигла внушительной отметки в 1 млрд. руб. Эта сумма накопилась из-за систематических невыплат со стороны граждан, обязанных по решению суда поддерживать своих несовершеннолетних детей.

По данным Управления ФСПП по Санкт-Петербургу, количество исполнительных производств по взысканию алиментов в городе остается стабильно высоким. Активно применяются различные меры воздействия на должников, включая арест имущества, ограничение выезда за границу и привлечение к административной и уголовной ответственности.

Несмотря на предпринимаемые усилия, проблема неплательщиков алиментов остается острой. Многие должники уклоняются от уплаты, скрывают свои доходы или намеренно не трудоустраиваются официально. Это создает серьезные трудности для матерей (или отцов), воспитывающих детей в одиночку, и ставит под угрозу благополучие несовершеннолетних.

