В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом

В полицию Приморского района Петербурга 15 августа поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации несовершеннолетнего. Согласно информации, 14 августа около 20 часов 25 минут бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу восьмилетнего мальчика с травмой головы, полученной в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, инцидент произошел в 19:30. Установлено, что во время катания на самокате мальчик столкнулся с велосипедистом.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения велосипедиста, причастного к инциденту.

Сотрудниками полиции проводится проверка обстоятельств произошедшего, направленная на выяснение всех деталей и причин случившегося.