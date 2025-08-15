ента новостей

Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом

В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в парке 300-летия Петербурга, в котором пострадал несовершеннолетний

В полицию Приморского района Петербурга 15 августа поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации несовершеннолетнего. Согласно информации, 14 августа около 20 часов 25 минут бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу восьмилетнего мальчика с травмой головы, полученной в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, инцидент произошел в 19:30. Установлено, что во время катания на самокате мальчик столкнулся с велосипедистом.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения велосипедиста, причастного к инциденту.

Сотрудниками полиции проводится проверка обстоятельств произошедшего, направленная на выяснение всех деталей и причин случившегося.

