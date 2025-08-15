В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 5 августа поступило заявление от 80-летнего гражданина, проживающего в доме номер 5 по улице Заречной в городе Сертолово.

Пожилой мужчина заявил, что после продолжительных телефонных разговоров с неустановленными лицами, убедившими его в необходимости "обеспечения безопасности его сбережений", он передал курьеру сумму в размере 505 000 рублей.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных действий, проведенных 14 августа в 13:00 у дома 18А по улице Ильюшина, сотрудниками уголовного розыска была задержана 33-летняя неработающая жительница Гатчинского района Ленинградской области, подозреваемая в совершении указанного преступления.

В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.