12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово

В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово

Полицейские задержали курьера мошенников, забравшего накопления у пенсионера с Заречной улицы в городе Сертолово

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 5 августа поступило заявление от 80-летнего гражданина, проживающего в доме номер 5 по улице Заречной в городе Сертолово.

Пожилой мужчина заявил, что после продолжительных телефонных разговоров с неустановленными лицами, убедившими его в необходимости "обеспечения безопасности его сбережений", он передал курьеру сумму в размере 505 000 рублей.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных действий, проведенных 14 августа в 13:00 у дома 18А по улице Ильюшина, сотрудниками уголовного розыска была задержана 33-летняя неработающая жительница Гатчинского района Ленинградской области, подозреваемая в совершении указанного преступления.

В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

