Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
dp.ru
Сбережения петербуржцев значительно выросли за последний год: эксперты связывают это с ростом доходов и изменением потребительского поведения

«Питерец.ру» сообщает, что жители Санкт-Петербурга демонстрируют впечатляющую финансовую активность. Их общие сбережения за прошедший год увеличились до 4,98 трлн. руб. Эта сумма включает в себя средства, размещенные на депозитных счетах в банках, а также инвестиции в ценные бумаги, приобретенные через брокерские компании.

По данным ЦБ РФ, прирост сбережений физических лиц в Северной столице составил 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики объясняют эту тенденцию несколькими факторами. Во-первых, наблюдается устойчивый рост заработных плат в ряде отраслей экономики города, что позволяет петербуржцам направлять больше средств на сбережения. Во-вторых, жители стали более склонны к накоплению, возможно, в связи с экономической неопределенностью или желанием подготовиться к крупным покупкам в будущем.

