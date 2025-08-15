Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли

«Питерец.ру» сообщает, что команда ученых из Санкт-Петербургского государственного университета создала инновационное устройство — коляску, которая управляется силой мысли. Технология основана на использовании нейроинтерфейса, который позволяет человеку управлять внешними устройствами с помощью мыслительных процессов.

Это открывает новые возможности для людей с физическими ограничениями. Коляска может стать настоящим помощником для тех, кто испытывает трудности с передвижением. Благодаря нейроинтерфейсу человек может управлять направлением движения коляски, просто думая об этом. Это значительно упрощает перемещение и повышает качество жизни.

Разработка ученых СПбГУ — важный шаг в области создания доступных технологий для людей с особыми потребностями. Впереди ещё много работы, но уже сейчас можно сказать, что это перспективное направление, которое может изменить жизнь многих людей.