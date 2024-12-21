Две петербургские спортивные пары подтвердили своё лидерство на чемпионате России по фигурному катанию в Омске: Мишина и Галлямов уверенно победили, Бойкова и Козловский не без труда отвоевали серебро у Хабибуллиной и Княжука

Тамара Москвина вправе торжествовать победу над Этери Тутберидзе, ведь чемпионами России (уже в третий раз) стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Любители чаконы Баха (именно под неё Мишина и Галлямов откатали свою короткую программу) набрали 239,4 балла – лучший результат сезона для этой пары.

А вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в Омске были очень близки к провалу: жёсткой конкуренции с Мишиной и Галлямовым не получилось совсем. «Питерец.ру» подсчитал, что Бойкова и Козловский опередили бронзовых призёров – москвичей Наталью Хабибуллину и Илью Княжука – всего на 2,22 балла. Ошибки преследовали Бойкову и Козловского и в короткой, и в произвольной программе. На фоне разговоров о возможном выступлении российских фигуристов на зимней Олимпиаде слабое выступление Бойковой и Козловского в Омске стало поводом предположить, что они не смогут пройти олимпийский отбор.

Ещё три петербургские пары заняли на чемпионате страны места с шестого по восьмое. Ясмина Кадырова и Илья Миронов набрали 197,21 баллов – сайт ФФКР подчеркнул, что эти спортсмены являются дебютантами соревнований. Дарья Андреева и Александр Акимов – седьмые, Алиса Блинникова и Алексей Карпов – на восьмой строчке.







