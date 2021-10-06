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Питерец.ру » Спорт » Реднапп поддержал Санту после трех подряд поражений в чемпионате Англии

Реднапп поддержал Санту после трех подряд поражений в чемпионате Англии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Реднапп поддержал Санту после трех подряд поражений в чемпионате Англии

Экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп недавно поддержал нынешнего тренера клуба Нуну Эшпириту Санту, заметив, что для команды его коллеги чемпионат Англии складывается крайне неудачно, учитывая, что она проиграла уже подряд три раза.

«Разумеется, эти ребята должны состязаться куда лучше, чем они делают это сейчас, однако винить в данной ситуации Санту я точно не стал бы. Полагаю, это просто несправедливо по отношению к нему. Кроме того, мне правда смешно, когда кто-то начинает говорить о том, что игроки этого клуба очень любили оставаться под началом Маурисио Почеттино. думаю, люби они его действительно так сильно, то пытались бы играть лучше, и не унывали бы так часто. При этом в последнем с ним сезоне они вообще ничего не сумели добиться, а это, мне кажется, говори о многом», - огласил Гарри свое мнение по этому поводу.

«Ни для кого не секрет, что Жозе пребывает в перечне наиболее умелых наставников в наше время, и я всегда был уверен, что они имели состав, который мог завоевать титул, однако Жозе просто не смог игроков в итоге раскрыть. В некоторых командах наступает момент, когда никак и ничего сделать не получается, и это совсем не зависит от того, кто пребывает у руля. Именно в такой ситуации в данный момент находится команда «Тоттенхэм». Можно сколько угодно говорить о каких-то там тактиках, хоть сутки напролет, однако ситуация все равно получается такой, что необходимы, как и всегда, определенные лидеры, то есть футболисты, которые хотят и всеми правдами и неправдами пытаются сделать так, чтобы ситуация хоть немного поменялась. К сожалению, сегодня я не наблюдаю ничего подобного, и от этого мне, конечно, печально», - добавил Реднапп.

«Почеттино просто не дал футболистам необходимый настрой. Жозе этого не смог сделать, и Нуну также с этим совсем не справляется. И многие могут подумать, что вся проблема в том, что все эти тренеры просто не подходят для этого. Разумеется, так мыслить не нужно. Нуну, я думаю, не стоит делать поспешных выводов и менять что-то каждый день. Это просто не стоит того. Тренер должен отыскать определенную систему, по которой футболисты смогут не просто играть, а придерживаться ее на протяжении долгого времени. Они правда не так хороши сегодня, но тяжело все свалить на одного наставника Нуну. Парни так долго искали нового тренера, и искать сейчас нового, я уверен, точно не нужно», - подытожил Реднапп.


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