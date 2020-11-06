Маурисио Почеттино может стать очередным иностранным тренером «Зенита»?

Успешное выступление в Лиге Чемпионов – к этом стремился менеджмент «Зенита» в этом сезоне. Много заплатили за Вендела, попали в относительно лёгкую группу, итог – одна ничья в трёх матчах и твёрдое последнее место в квартете F.

Не нужно быть футбольным экспертом или любителем конспирологии, чтобы понять: Сергею Семаку грозит отставка. И вот – «вброс» в СМИ относительно вероятного преемника Семака.

Аргентинец Маурисио Почеттино заработал серьёзную репутацию в «Тоттенхэме», а теперь может приехать в Россию. Озвучивается даже возможный оклад Почеттино в «Зените» – 6,5 млн евро в год («Питерец.ру» не будет переводить эту сумму в рубли до смены тренера, если она состоится).

Поигравший в Англии сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин уже опроверг вероятность появления Почеттино на тренерском мостике «Зенита». Но вот в различных сообщениях о возможной отставке Семака обращает на себя внимание такой оборот: «Зенит» не будет рассматривать кандидатуры отечественных тренеров. Даже Черчесова не пригласили бы?