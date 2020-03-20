При пустых трибунах баскетбольный «Спартак» уступил клубу «Восток-65»

«Спартак» не знает вкуса побед в баскетбольной Суперлиги с 20 февраля, когда дома в результативной встрече был обыгран ПБК МБА из Москвы (98:91). Затем последовали поражения от «Химок-Подмосковье», «Университета-Югры» и в Новосибирске от одноимённого клуба.

Матч с сахалинским «Востоком-65» пришлось играть при пустых трибунах. «Питерец.ру» не забыл увлекательную серию плей-офф между командами из Петербурга и Южно-Сахалинска в прошлом сезоне: тогда «красно-белые» сумели победить со счётом 3–1. Обозлённые островитяне взяли второй подряд реванш за ту неудачу. Если в поединке первого круга «Восток» выиграл с разницей в 28 очков, то на этот раз нанёс «Спартаку» менее чувствительное поражение – «всего» «-15».

При этом до заключительной четверти шла равная игра, но вот четвёртую десятиминутку спартаковцы просто провалили – 16:36. В интернете есть язвительные комментарии на этот счёт, хотя «Спартак» и «Восток» решали разные турнирные задачи. Если сахалинцы идут шестыми и всерьёз рассчитывают попасть в плей-офф, то задача-минимум для петербуржцев – не замкнуть турнирную таблицу.