Серия СКА и «Йокерита» не состоится

Эпидемиологическая ситуация в мире вынудила финский «Йокерит» отказаться от борьбы за Кубок Гагарина – 2020. Яри Курри (на фото), возглавляющий совет директоров «Джокеров», сослался на текущие обстоятельства. Финские власти приняли меры относительно выезда из страны, при этом был вариант с проведением всех матчей сери в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подчеркнул, что его команда испытывала «страшное желание играть». Не остался в стороне и Рене Фазель: «Питерец.ру» приводит комментарий президента Международной федерации хоккея. Фазель заявил:

«Решение о снятии с плей-офф принял не «Йокерит», а власти Финляндии и города Хельсинки… Нам нужно принять факт снятия «Йокерита» с турнира – необходимо защитить людей».

Теперь СКА автоматически попадает в финал Западной конференции. Соперник невских армейцев определится в противостоянии ЦСКА и московского «Динамо». Если столичные армейцы всухую выиграли серию у нижегородского «Торпедо», то «Спартак» Олега Знарка смог дважды выиграть у команды Владимира Крикунова.