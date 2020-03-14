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Питерец.ру » Спорт » Серия СКА и «Йокерита» не состоится

Серия СКА и «Йокерита» не состоится

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Намеченные матчи между СКА и «Йокеритом» отменена.  

Эпидемиологическая ситуация в мире вынудила финский «Йокерит» отказаться от борьбы за Кубок Гагарина – 2020. Яри Курри (на фото), возглавляющий совет директоров «Джокеров», сослался на текущие обстоятельства. Финские власти приняли меры относительно выезда из страны, при этом был вариант с проведением всех матчей сери в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подчеркнул, что его команда испытывала «страшное желание играть». Не остался в стороне и Рене Фазель: «Питерец.ру» приводит комментарий президента Международной федерации хоккея. Фазель заявил:

«Решение о снятии с плей-офф принял не «Йокерит», а власти Финляндии и города Хельсинки… Нам нужно принять факт снятия «Йокерита» с турнира – необходимо защитить людей».

Теперь СКА автоматически попадает в финал Западной конференции. Соперник невских армейцев определится в противостоянии ЦСКА и московского «Динамо». Если столичные армейцы всухую выиграли серию у нижегородского «Торпедо», то «Спартак» Олега Знарка смог дважды выиграть у команды Владимира Крикунова.

Все по теме: хоккей СКА
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