21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20:08
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
19:51
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
19:48
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
3 ноября концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra" в Концертном зале «Колизей - Арена» 

3 ноября в великолепном концертном зале «Колизей – Арена», расположенном по адресу Невский проспект, дом 100, состоится удивительное музыкальное событие. Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Impulse orchestra» под руководством талантливого дирижера Игоря Томашевского представит зрителям незабываемую программу, в которой прозвучат легендарные хиты одних из самых влиятельных музыкальных коллективов XX века. В центре внимания окажется творчество группы The Beatles — выдающейся британской рок-группы, которая оставила неизгладимый след в истории музыки.

The Beatles, чьи альбомы расходились миллионными тиражами, завоевали сердца поклонников по всему миру. Их музыка стала настоящим культурным феноменом, породившим целое движение — битломанию. Этот термин стал синонимом безудержного увлечения музыкой группы, которая продолжает вдохновлять и привлекать внимание слушателей разных возрастов даже спустя много лет после распада коллектива. Песни The Beatles понятны и близки каждому: под их мелодии можно танцевать, мечтать, переживать грусть или испытывать любовь. Это универсальная музыка, которая позволяет каждому находить в ней что-то свое.

Битлы стали символом массового музыкального помешательства, их образы и музыка присутствуют в самых разных уголках нашей жизни: от фотографий в ресторанах до граффити на улицах городов. За всего лишь семь лет своей активной деятельности группа выпустила 13 альбомов — это абсолютный рекорд, который сложно превзойти. Каждый альбом создавался с большой ответственностью, музыканты никогда не шли на компромиссы и не выпускали работы, лишь бы заработать больше денег. Они искренне любили свою музыку и стремились к совершенству.

На протяжении десяти лет The Beatles экспериментировали с разнообразными музыкальными жанрами, начиная от ритм-энд-блюза и заканчивая психоделическим роком и хард-роком. Их музыкальный диапазон действительно впечатляет. В своих записях они использовали не только традиционные инструменты, такие как гитары и барабаны, но и более экзотические: ситару, губную гармошку, бонго и даже классический струнный оркестр. The Beatles всегда стремились к новизне и, когда казалось, что они достигли всех высот, неожиданно удивляли мир новыми музыкальными открытиями.

В 1965 году участники группы были удостоены ордена Британской империи за их выдающийся вклад в развитие британской культуры и её популяризацию на международной арене. Музыка продолжает развиваться, появляются новые герои и жанры, но одно остается неизменным: все ведущие музыкальные издания признают The Beatles лучшей группой из всех когда-либо существовавших. Их творчество, гениальное в своей простоте, гармонии и красоте, будет актуально и любимо всегда.

Однако концерт не ограничится только музыкой The Beatles. Во второй части программы зрителей ждет погружение в творчество еще одной легендарной группы — шведского музыкального квартета ABBA. Этот коллектив также завоевал огромную популярность и любовь зрителей по всему миру. На протяжении многих лет их сборники занимали первые позиции в мировых хит-парадах, а их песни стали настоящими гимнами целых поколений.

ABBA, как и The Beatles, оставила яркий след в музыкальной истории, и их творчество продолжает вдохновлять артистов и поклонников. Их хиты — это не просто мелодии, это настоящие истории о любви, страсти, надежде и утрате, которые трогают сердца слушателей. Музыка ABBA обладает уникальной способностью объединять людей, заставляя их петь и танцевать вместе, независимо от возраста и культурных различий.

Таким образом, концерт, который пройдет 3 ноября в «Колизей – Арена», обещает стать настоящим праздником музыки. Зрители смогут насладиться великолепным исполнением лучших хитов двух величайших групп в истории музыки, погрузиться в атмосферу ностальгии и радости, а также ощутить мощь и красоту симфонического звучания. Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое объединит поклонников классической и популярной музыки в одном зале.

