Опубликовал: Вадик Котов
Яндекс
20 февраля в Концертном зале «Колизей - Арена» концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении "Impulse orchestra"

20 февраля в концертном зале Колизей состоится незабываемое музыкальное событие, которое подарит слушателям возможность насладиться золотыми хитами, созданными выдающимся оркестром Поля Мориа. Исполнение этих незабвенных произведений будет осуществлено талантливым коллективом "Impulse orchestra". Поль Мориа, французский композитор, дирижер и аранжировщик, оставил значительный след в музыкальной культуре, и его творчество знакомо многим из нас, даже если мы этого не осознаем. Его мелодии, которые звучали на радио и телевидении на протяжении многих лет, стали настоящими символами целых эпох, вызывая теплые воспоминания о детстве и юности.

В 1965 году Поль Мориа основал свой знаменитый оркестр, который быстро завоевал популярность не только во Франции, но и за ее пределами. Его уникальные инструментальные версии популярных песен и классическая музыка, обработанная с его характерным стилем, покорили сердца миллионов слушателей по всему миру. В 1970-е годы пластинки с записями его оркестра расходились в СССР в огромных тиражах, и практически каждый житель страны имел возможность насладиться его музыкой. Она звучала в эфире радио, а также сопровождала заставки и музыкальные паузы популярных телепередач. Как только знакомые мелодии начинали звучать, люди, будь то взрослые или дети, стремились к экранам телевизоров, чтобы насладиться любимыми композициями.

За свою творческую карьеру Поль Мориа создал более ста пятидесяти произведений, а количество аранжировок, которые он разработал для музыки других авторов, превышает тысячу. Это говорит о его выдающемся таланте и мастерстве в области аранжировки и композиторского искусства. Программа, подготовленная музыкантами "Impulse orchestra", уникальна тем, что в ней собраны не только знаменитые произведения самого Поля Мориа, но и шедевры других известных французских композиторов и исполнителей, которые оставили свой след в музыкальной истории.

Мы с радостью приглашаем вас на это музыкальное путешествие, которое позволит вам вновь погрузиться в мир изысканных мелодий и насладиться великолепием композиций, проверенных временем. Это будет возможность не только услышать знакомые и любимые мелодии, но и открыть для себя что-то новое в творчестве великих мастеров. Не упустите шанс стать частью этого замечательного события! Концерт начнется в 19:00, и мы уверены, что этот вечер станет незабываемым для всех присутствующих.

