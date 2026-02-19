8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже

8 марта в знаменитом Эрмитажном театре состоится удивительное музыкальное событие, которое подарит зрителям незабываемый вечер, наполненный самыми популярными и любимыми мелодиями из известных оперетт со всего мира. В этот вечер выступит симфонический оркестр "Impulse orchestra", который будет находиться под управлением одного из самых ярких и харизматичных дирижеров современности – Игоря Томашевского. Его мастерство и умение передать эмоции через музыку создадут поистине волшебную атмосферу.

В программе вечера прозвучат известные арии и дуэты из шедевров оперетт таких композиторов, как династия Штраусов, Имре Кальман, Франц Легар и Исаак Дунаевский. Зрители смогут насладиться мелодиями из таких произведений, как «Сильва», «Летучая мышь», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра», «Джудитта», «Марица», «Фанни Эльслер», «Мистер Икс», «Вольный ветер» и, конечно же, «Веселая вдова». Эти произведения известны своей легкостью и мелодичностью, что делает их особенно привлекательными для широкой аудитории.

Кроме того, в программе будут представлены оптимистичные и жизнерадостные мелодии из советских музыкальных комедий-оперетт, таких как «Цирк», «Волга-Волга», «Весна» и «Веселые ребята». Эти произведения, наполненные духом веселья и радости, создадут атмосферу праздника, а театрализованное интерактивное исполнение солистов Мариинского театра добавит в программу ярких красок и эмоций.

Оперетта, как жанр, считается «младшей легкомысленной сестрой» оперы. Здесь царит легкость, а оркестровые партии звучат непринужденно. Знакомые мелодии и яркие амплуа героев создают ощущение праздника, а счастливый финал, как правило, становится кульминацией каждого произведения. Начало концерта назначено на 19:00, и это будет замечательная возможность провести вечер в компании замечательной музыки и талантливых исполнителей. Не упустите шанс стать частью этого музыкального торжества в Эрмитажном театре!