Концерт «В вихре новогоднего вальса»

«Его величество — вальс»! Танец вальс воплощает легкость, изящество и красоту. Вальс всегда ассоциируется с торжественным событием. Лирическая выразительность, утонченность, элегантность и великолепие вальса нашли отражение в музыкальных творениях различных композиторов.

В свое время вальс быстро завоевал популярность в Европе, распространившись затем по всему миру. В произведениях русских композиторов вальс эволюционировал от простого домашнего музицирования до симфонического исполнения, обогащенного поэтическими образами.

21 декабря в Фельдмаршальском зале Государственного Эрмитажа будет представлена обширная концертная программа, где вальсовые мелодии прославленных композиторов создадут атмосферу незабываемого торжества.

Гармоничное сочетание классической музыки в профессиональном исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Impulse Orchestra», изысканной обстановки вечернего Эрмитажа и волшебного предновогоднего настроения обеспечит незабываемые впечатления и подарит прекрасное расположение духа!

Дирижер: Виктория Добровольская.

Начало в 20:00.