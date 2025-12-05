В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»

В величественных стенах Мариинского дворца прошла знаковая и торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной XXX премии «Золотой Пеликан. За милосердие, творчество, гуманизм и душевную щедрость». Это мероприятие собрало под одной крышей множество выдающихся людей, среди которых были представители исполнительных органов власти, различных учреждений и общественных организаций, активно работающих в Северной столице. В числе почетных гостей присутствовали депутаты петербургского парламента, такие как Александр Ржаненков, Дмитрий Горшечников и Павел Крупник. Последний из них имел честь зачитать приветственное слово от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

В своем обращении Бельский подчеркнул, что на протяжении уже трёх десятков лет премия «Золотой Пеликан» сохраняет высокую планку народной награды в таких важных сферах, как благотворительность, творчество и социальная работа. Он отметил, что все номинанты являются ярчайшими примерами современного духовно-нравственного и милосердного поведения, которое стало для них жизненным принципом. Эти люди, обладающие большими сердцами, проявили себя в различных областях, таких как медицина, образование, общественная деятельность и творчество. Они являются настоящими гражданами, которые отдают свои силы на возрождение меценатства и духовности, а также на сохранение культурного кода нашей страны.

Церемония награждения прошла в атмосфере глубокого уважения и признательности к тем, кто делает мир лучше. Премия была вручена в нескольких номинациях, среди которых «За социально-медицинскую помощь и образование», «За позитивный креатив в журналистике и литературе», «За гуманизм в творчестве и искусстве» и многие другие. Каждая из этих номинаций отражает важные аспекты человеческой жизни и деятельности, которые способствуют развитию общества и укреплению его моральных основ.

Кроме того, в ходе этой значимой церемонии орденом «Золотой Пеликан» был награждён и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, что стало еще одним подтверждением важности и значимости этой награды. «Золотой Пеликан» представляет собой высшую народную награду в Санкт-Петербурге в области благотворительности, творчества и социальной работы. Она вручается как жителям, так и организациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые активно участвуют в реализации и внедрении социально значимых, научно-технических, воспитательных, духовных и творческих программ. Эти программы направлены на поддержку сохранения общечеловеческих ценностей и культурно-нравственных традиций, что делает их особенно важными в современном обществе.

Также стоит отметить, что в тот же день в Мариинском дворце была открыта выставка работ художника Ивана Галаничева, лауреата премии в номинации «Не сдавайся». Эта выставка стала еще одним ярким событием, подчеркивающим значимость творчества и искусства в жизни общества. Работы Галаничева, наполненные глубоким смыслом и эмоциональной насыщенностью, привлекли внимание многих гостей, которые смогли оценить талант и мастерство художника.