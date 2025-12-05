ента новостей

20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
20:54
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
20:33
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
13:35
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
10:50
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
10:31
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
19:25
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
14:34
В Петербурге вручили премию «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга»
14:31
День Неизвестного солдата
12:23
В Петербурге утвердили звание «Образцовый детский коллектив Санкт‑Петербурга»
12:07
Киностудию «Ленфильм» решено передать в собственность Петербурга
11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
11:40
В Петергофе мужчина отобрал две бутылки рома у грузчика
11:36
В Пулково задержали «дроппершу», за обман пенсионера из Сестрорецка
11:34
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»

В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»

В величественных стенах Мариинского дворца прошла знаковая и торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной XXX премии «Золотой Пеликан. За милосердие, творчество, гуманизм и душевную щедрость». Это мероприятие собрало под одной крышей множество выдающихся людей, среди которых были представители исполнительных органов власти, различных учреждений и общественных организаций, активно работающих в Северной столице. В числе почетных гостей присутствовали депутаты петербургского парламента, такие как Александр Ржаненков, Дмитрий Горшечников и Павел Крупник. Последний из них имел честь зачитать приветственное слово от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

В своем обращении Бельский подчеркнул, что на протяжении уже трёх десятков лет премия «Золотой Пеликан» сохраняет высокую планку народной награды в таких важных сферах, как благотворительность, творчество и социальная работа. Он отметил, что все номинанты являются ярчайшими примерами современного духовно-нравственного и милосердного поведения, которое стало для них жизненным принципом. Эти люди, обладающие большими сердцами, проявили себя в различных областях, таких как медицина, образование, общественная деятельность и творчество. Они являются настоящими гражданами, которые отдают свои силы на возрождение меценатства и духовности, а также на сохранение культурного кода нашей страны.

Церемония награждения прошла в атмосфере глубокого уважения и признательности к тем, кто делает мир лучше. Премия была вручена в нескольких номинациях, среди которых «За социально-медицинскую помощь и образование», «За позитивный креатив в журналистике и литературе», «За гуманизм в творчестве и искусстве» и многие другие. Каждая из этих номинаций отражает важные аспекты человеческой жизни и деятельности, которые способствуют развитию общества и укреплению его моральных основ.

Кроме того, в ходе этой значимой церемонии орденом «Золотой Пеликан» был награждён и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, что стало еще одним подтверждением важности и значимости этой награды. «Золотой Пеликан» представляет собой высшую народную награду в Санкт-Петербурге в области благотворительности, творчества и социальной работы. Она вручается как жителям, так и организациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые активно участвуют в реализации и внедрении социально значимых, научно-технических, воспитательных, духовных и творческих программ. Эти программы направлены на поддержку сохранения общечеловеческих ценностей и культурно-нравственных традиций, что делает их особенно важными в современном обществе.

Также стоит отметить, что в тот же день в Мариинском дворце была открыта выставка работ художника Ивана Галаничева, лауреата премии в номинации «Не сдавайся». Эта выставка стала еще одним ярким событием, подчеркивающим значимость творчества и искусства в жизни общества. Работы Галаничева, наполненные глубоким смыслом и эмоциональной насыщенностью, привлекли внимание многих гостей, которые смогли оценить талант и мастерство художника.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-12-2022, 12:24
На Новой сцене Александрийского театра прошло вручение премии «Золотой пеликан»
8-12-2022, 13:11
Проект Пятого канала «День ангела» получил награду независимой премии «Золотой Пеликан»
10-06-2015, 07:56
В культурной столице состоялась церемония награждения премии «Собака.ru»
9-03-2023, 09:35
В Петербурге состоялось вручение актерской премии «Фигаро»
29-09-2020, 19:23
Бельский вручит Молодежную премию Санкт-Петербурга
29-11-2024, 09:37
В Петербурге наградили победителей Национальной премии «Молодой специалист года»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
Вчера, 21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
3-12-2025, 11:51
В Ломоносовском районе Ленобласти автобус сбил мужчину
28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
Наверх