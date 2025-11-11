В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга прошел замечательный концерт, организованный Государственным ансамблем скрипачей Республики Саха (Якутия), известным под названием «Виртуозы Якутии». Это выступление, которое получило название «Волшебные мелодии», было приурочено к важной дате – Дню народного единства. Концерт стал частью гастрольного тура коллектива по Северной столице, и его посещение собрало множество зрителей, ценящих высокое искусство.

Важным моментом мероприятия стало участие депутата петербургского парламента Владимира Носова, который не только присутствовал на концерте, но и зачитал приветственный адрес от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. В своем обращении Бельский подчеркнул значимость Мариинского дворца, исторической резиденции Законодательного Собрания. Он отметил, что это место не только служит площадкой для разработки и принятия законов, но и является культурным пространством, где живут музы.

Председатель подчеркнул, что в XIX веке здесь звучали голоса великих деятелей своего времени, а сегодня в этих величественных залах регулярно проходят концерты и выставки, которые объединяют различные эпохи, культуры и виды искусства. Это создает живую традицию, благодаря которой дворец остается открытым для всех петербуржцев и гостей города, желающих прикоснуться к искусству.

Ансамбль «Виртуозы Якутии» представляет собой коллектив выдающихся музыкантов, которые на протяжении нескольких десятилетий демонстрируют богатство музыкальной культуры своей родной республики. Их мастерство, как отметил Бельский, гармонично сочетает в себе как глубину классических произведений, так и зажигательные ритмы народных мелодий, что делает их выступления поистине уникальными.

За 30 лет своего существования ансамбль провел более 2500 концертов в 30 странах мира, что является впечатляющим достижением. В Санкт-Петербурге музыканты выступали более 90 раз и стали лауреатами множества престижных конкурсов, проводившихся в культурной столице России. Это свидетельствует о высоком уровне их мастерства и признании как в стране, так и за ее пределами.

В завершение мероприятия коллективу Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии» была объявлена благодарность от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Это стало достойным завершением концерта, который оставил в сердцах зрителей яркие эмоции и незабываемые впечатления от волшебных мелодий.