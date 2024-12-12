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Законодательное Собрание Петербурга отметило 30-летний юбилей

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвящённое 30-летнему юбилею Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

В Мариинском дворце прошло торжественное заседание, посвящённое 30-летнему юбилею Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Это событие собрало множество высокопоставленных гостей и стало важной вехой в истории петербургского парламентаризма. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выступил с приветственным словом, отметив достижения и вклад парламента в развитие города и региона за три десятилетия. Он подчеркнул, что работа законодателей направлена на улучшение жизни горожан и решение актуальных социальных и экономических вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также поздравил собравшихся, отметив, что за годы существования Законодательного Собрания было принято множество значимых законов, которые способствовали развитию города и повышению качества жизни его жителей. Он подчеркнул важность сотрудничества между исполнительной и законодательной властью, которое позволяет эффективно реагировать на вызовы времени.

В ходе заседания были озвучены приветственные слова от различных высокопоставленных лиц. Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направили свои поздравления, подчеркивая значимость работы петербургских законодателей для всей страны. Эти слова поддержки и признания стали символом единства и солидарности в решении общих задач.

Также на мероприятии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который выразил благодарность петербургским законодателям за их активную поддержку совместных инициатив. Он отметил важность помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, и подчеркнул, что такая поддержка имеет большое значение для морального духа и уверенности военнослужащих.

Депутат первого и четвёртого созывов Законодательного Собрания Алексей Воронцов объявил минуту молчания в память о тех парламентариях, которые ушли из жизни. Эта дань уважения напомнила всем присутствующим о важности работы, проделанной их предшественниками, и о том, как важно сохранять преемственность в законодательной деятельности.

Кроме того, Воронцов поздравил нынешний седьмой созыв от имени депутатов всех предыдущих созывов, подчеркивая важность единства и сотрудничества в работе парламента. Он отметил, что законодатели должны продолжать работать над улучшением жизни горожан, принимая во внимание современные вызовы и потребности общества. 

Таким образом, торжественное заседание стало не только поводом для празднования, но и важной площадкой для обсуждения будущих направлений работы Законодательного Собрания, что подчеркивает его значимость в политической жизни Санкт-Петербурга и всей России.

Источник: ЗАКС
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