Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"

Программа "KPACOTANGO" представляет собой уникальное музыкальное событие, которое объединяет в себе как всемирно известные хиты аргентинского танго, так и менее распространенные, но не менее захватывающие композиции. Это музыкальное путешествие, которое охватывает все континенты, приглашает слушателей не только насладиться мелодиями, но и погрузиться в атмосферу, наполненную страстью и романтикой, присущими этому жанру.

В исполнении квартета STRADIVALENKI, каждая мелодия, будь то классическая или современная, обретает новое звучание благодаря фирменным аранжировкам музыкантов. Они превращают каждую ноту в приглашение к танцу, создавая мягкий, окутывающий туман, который согревает сердца и пробуждает воспоминания о любви. В программе собраны лучшие образцы танго, начиная с первых произведений, которые родились в Южной Америке, и заканчивая свежими мелодиями современных авторов, что позволяет слушателям насладиться эволюцией этого жанра.

Среди известных произведений, которые прозвучат на концерте, можно отметить хиты таких мастеров, как Астор Пьяццолла, Карлос ди Сарли, Хуан ДАрьенцо, Анибаля Тройло и Карлоса Гарделя. Эти композиторы оставили неизгладимый след в истории танго и продолжают вдохновлять новые поколения музыкантов и танцоров. Программа охватывает как традиционные, так и современные элементы, что делает её интересной для широкой аудитории.

Исполнители программы — это настоящие мастера своего дела. Александр Барклянский, играющий на скрипке, является выпускником Московской консерватории и занимает важные должности в нескольких оркестрах, а также дирижирует камерным оркестром Moscow Collegium Musicum. Он также ведет авторский цикл концертов "БарКлассика" на сцене Клуба Козлова, что подчеркивает его активную концертную деятельность и любовь к музыке.

Надежда Котнова, играющая на фортепиано, также является выпускницей Российской академии музыки имени Гнесиных, где сейчас преподает. Она активно выступает как сольная пианистка, так и в ансамблях, а её опыт работы с ведущими оперными солистами делает её незаменимым участником любого музыкального проекта.

Роман Малявкин, аккордеонист, также является выпускником Академии имени Гнесиных, где продолжает свою научную карьеру в аспирантуре. Его достижения на международных конкурсах и участие в различных музыкальных, театральных и экспериментальных проектах в Москве и Санкт-Петербурге свидетельствуют о его многогранности как музыканта.

Андрей Березин, играющий на контрабасе, изначально обучался игре на виолончели в Московской консерватории. Он является лауреатом множества международных конкурсов и фестивалей, а также работал в известных оркестрах, таких как "Виртуозы Москвы" и "KREMLIN". В последние годы он расширил свои творческие горизонты, осваивая виолу да гамба и контрабас, а также занимаясь композиторской деятельностью, особенно в театральных проектах.

Концерт начнется в 19:00, и зрители смогут насладиться не только великолепной музыкой, но и атмосферой, пропитанной духом танго. Каждый номер программы будет погружать в мир эмоций и страсти, которые так характерны для этого жанра. "KPACOTANGO" — это не просто концерт, это настоящее празднование музыки и танца, которое никого не оставит равнодушным.

28 ноября во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга (Малая Конюшенная улица, д. 1-3, литера В)

Начало в 19.00